Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣା: ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ

ବୈଠକ ସମୟରେ, କିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:56 PM IST
ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣା: ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
Odia News51 min ago
2
Agniveer1 hr ago
3
Cristiano Ronaldo2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odisha news8:12 AM IST