ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣା: ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ଏକ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟର ସା. ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଭିତରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶେଷରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକ ସମୟରେ ପରିବେଶ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅନେକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାନକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠିର ଆତ୍ମସାତ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ବୈଠକ ସମୟରେ, କିଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରେ ଯେ, ଦାନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ପରିଚାଳନା ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଜଡିତ । ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ବୈଠକ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
ବୈଠକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ପରମାନନ୍ଦ ଗିରି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବୈଠକ ସମୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଏଥିସହ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ବୈଠକ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଗୋପାଳ ରାଓ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କୁ ବୈଠକ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକରି ଫେରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବୈଠକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନାକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି।
ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଅନିଲ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ କେବଳ ଦୁଇ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଦାୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସାଂଗଠନିକ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। କିଛି ସମୟ ଧରି ଟ୍ରଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ରହିବ।