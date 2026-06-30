ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ମାମଲା, ବଡ କଥା କହିଲେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟର କଥିତ ଆତ୍ମସାତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଛୋଟ ମାଛ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ "ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର" ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଖସି ଯିବାକୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ 'ପର୍ଚି' ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯିବ।
ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ, ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତଥାପି ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ SIT ସୁପାରିଶ ପରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି । ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏଥିରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପଣ୍ଡିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଦେଶ ବ୍ୟତୀତ, ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଆଇନ ଏକ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ପରି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ "ଛୋଟ ମାଛ" ଧରାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ "ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର" ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।
ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା - ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ୫୦୦ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ - ଯେକୌଣସି *ସନାତନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ହୃଦୟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ରାମ ମନ୍ଦିରର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟକର।"
ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ସମୟରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ହସି ହସି କହିଥିଲେ ଯେ, "ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, 'ବାବା କିଛି କହୁନାହାଁନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି; କେବଳ ପର୍ଚ୍ଚି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ - ସେଗୁଡ଼ିକ କାହାର ନାମ?'" ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ଯଦି ମୁଁ ପର୍ଚ୍ଚି ଖୋଲି ଏବେ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ, ତେବେ କାଲି। ତା'ପରେ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାଖରେ ନ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୋ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ।"
ସେ ହାଲୁକା ସ୍ୱରରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରୋଲମାନେ "ବାବାଙ୍କ ୱାଇ-ଫାଇ କାମ କରୁନାହିଁ" କିମ୍ବା "ବାବା ନିରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି" ବୋଲି ଦାବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।