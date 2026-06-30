Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ମାମଲା, ବଡ କଥା କହିଲେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର

ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ 'ପର୍ଚି' ମାଧ୍ୟମରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟର କଥିତ ଅପବ୍ୟବହାର ପଛରେ ଥିବା ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡମାନଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ "ନିପାତ କରାଯିବ"।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 30, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:58 PM IST
ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ମାମଲା, ବଡ କଥା କହିଲେ ବାବା ବାଗେଶ୍ୱର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଭୀମଟାଙ୍ଗୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ ସଜା
crime news50 min ago
2
Top 10 news50 min ago
3
Odisha Crime News1 hr ago
4
Supreme Court1 hr ago
5
India Weather news2 hrs ago