Baba Vanga 2026 Predictions: କ୍ୟାସ୍ କ୍ରସ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସଙ୍କଟ, ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଉଚ୍ଚ-ସୁଧ ହାର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 17, 2025, 08:51 PM IST

Baba Vanga 2026 Predictions: ବଢିବ ଟେନସନ...ଡରାଇଦେବ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ୨୦୨୬ର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

Baba Vanga 2026 Predictions: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ମନେ ରଖାଯିବ। ୨୦୨୫ ରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଜୀବନହାନୀ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିସାରିଛି। ଏବେ, ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଢେଇ ମାସ ବାକି ଅଛି। ଏହା ପରେ, ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ, ୨୦୨୬ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ।ହେଲେ ୨୦୨୬ ଦେଶ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା । 

ସମସ୍ତେ ନୂତନ ବର୍ଷ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ। ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରେ, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ଏବେ, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ, ଯାହା ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଛି। 

ବାବା ଭେଙ୍ଗା ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରନ୍ତି
ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବାର ଦାବି କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍‌ଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କ ପରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗା, ଯିଏ "ବାଲକାନ୍‌ର ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍‌ଙ୍କ ପରି, ବାବା ଭେଙ୍ଗା, ଯିଏ ପହେଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଶ୍ୱ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକୁ ସେ "କ୍ୟାସ୍ କ୍ରସ" ବୋଲି ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି।

୨୦୨୬ରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିବ!
LadBible ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବା ଭେଙ୍ଗା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଭୌତିକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଭୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରସ ହେବ। କ୍ୟାସ୍ କ୍ରସ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସଙ୍କଟ, ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଏବଂ ବଜାରରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଉଚ୍ଚ-ସୁଧ ହାର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଳ୍ପରେ ଅସ୍ଥିରତା ଭଳି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ବାବା ଭେଙ୍ଗା କିଏ ଥିଲେ?
ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଭାଙ୍ଗେଲିଆ ପାଣ୍ଡେଭା ଡିମିଟ୍ରୋଭା ଥିଲା। ସେ ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ୧୯୧୧ ରେ ବୁଲଗେରିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ ପରେ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ ଶୈଶବ ସାଧାରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବାଲିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା।

