Badrinath Dham:ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ,ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ ଖୋଲିବ...

Badrinath Dham: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ତିର୍ଥସ୍ଥଳ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କପାଟ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ୨ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍ ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ଏହାକୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ଯୋଶିମଠରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କପାଚ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧିକ ଥଣ୍ତା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ବାର ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମେ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ବାର ଖୋଲାଯାଏ।