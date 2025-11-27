Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3019966
Zee OdishaOdisha National-International

Badrinath Dham:ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ,ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ ଖୋଲିବ...

Badrinath Dham: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ତିର୍ଥସ୍ଥଳ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କପାଟ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ୨ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍ ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Nov 27, 2025, 12:08 PM IST

Trending Photos

Badrinath Dham:ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ,ଜାଣନ୍ତୁ ପୁଣି କେବେ ଖୋଲିବ...

Badrinath Dham: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମକୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ତିର୍ଥସ୍ଥଳ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କପାଟ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ୨ଟା ୫୬ ମିନିଟ୍ ରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି।  ଶୀତ ଋତୁ  ପାଇଁ ଏହାକୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ୬ ମାସ ପାଇଁ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କୁ  ଯୋଶିମଠରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କପାଚ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। 

ALSO READ: Gold Rate Today: ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନାଦର ହ୍ରାସ;ଓଡ଼ିଶାରେ ଭରି ପିଛା କମିଲା ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା...

ALSO READ: 8th Pay Commission:ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର!ଡବଲ୍ ହେବ ପେନସନ୍; ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ୨.୮୬ ହେଲେ...

Add Zee News as a Preferred Source

ଶୀତ ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧିକ ଥଣ୍ତା ପାଇଁ  ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ  ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର  ହୋଇପଡେ।  ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ  ଏହି ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ବାର ୬ ମାସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ ମେ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ବାର ଖୋଲାଯାଏ।  

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ପୁଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼,ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ଏତେ ବଢିଲା ତ
Imran Khan
Imran Khan: ଜେଲରେ ପାକ୍ ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା! ଦେଖା କରିବାକୁ କହିବ
Odisha assembly
ଆଜିଠୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ: ଲମ୍ବା ଚାଲିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ
Top 10 Zee News Odisha Headlines
ଦିଲ୍ଲୀ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପବନ ବିଷକ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖବର
top 10 news today
ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ୧୦ ବଡ଼ ଖବର