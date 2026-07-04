Add Zee Business As A Preferred Source
App

Badrinath Dham Mandir Donation: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍‌ ଅଭିଯୋଗ!

Badrinath Dham Mandir Donation: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍‌ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଡେରାଡୁନର ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ "ଭୈରବ ସେନା"ର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପରେ, ଏହି ମାମଲାକୁ ଏବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 04, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:45 PM IST
Badrinath Dham Mandir Donation: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍‌ ଅଭିଯୋଗ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Badrinath Dham Mandir Donation: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍‌ ଅଭିଯୋଗ!
Badrinath Dham Mandir Donation1 min ago
2
Ali Khamenei Funeral15 min ago
3
Odisha news37 min ago
4
weather report44 min ago
5
Odisha news1 hr ago