Badrinath Dham Mandir Donation: ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦାନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ୍ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଡେରାଡୁନର ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ "ଭୈରବ ସେନା"ର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପରେ, ଏହି ମାମଲାକୁ ଏବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାଥ-କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି (BKTC) ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଦାନର ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛି। ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ତଥ୍ୟଗତ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି। ଦାନ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
BKTC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନର ଅପବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସାଦ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ-କ ତଦନ୍ତ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ, ଯାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ହେମନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପ୍ରତି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାସମ୍ଭବ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।