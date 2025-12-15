Assam Assembly Election: ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ

Trending Photos
Assam Assembly Election: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ଉପସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସାମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ ଆସାମରେ ସହାୟକ ହେବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଦଳ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସହପ୍ରଭାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଜେପିର ନେତା ସୁନୀଲ କୁମାର ଶର୍ମୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନମ ବେନ ଜର୍ଦ୍ଦୋଶ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ସେହିପରି ୨୦୨୬ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପିୟୁଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନରାମ ମେଘୱାଲ ଏବଂ ମୁରଲୀଧର ମହୋଇ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସହ ପ୍ରଭାରୀ ହେବେ। ବିଜେପି ତାମିଲନାଡୁରେ କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆସାମରେ କ୍ଷମତାସୀନ ରହିଛି। ୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ତାମିଲନାଡୁରେ ମାତ୍ର ୪ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏବେ ଡିଏମକେ ଏଠାରେ ଶାସନରେ ରହିଛି।