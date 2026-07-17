Add Zee Business As A Preferred Source
App

Balochistan News: ୪୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୃତ, ଶତାଧିକ ଗୁରୁତର !

Balochistan News: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ପିଓକେରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 17, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:22 AM IST
Balochistan News: ୪୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୃତ, ଶତାଧିକ ଗୁରୁତର !

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି କମିଛି ନା ବଢିଛି ତେଲ ରେଟ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ
petrol diesel price today52 min ago
2
Odisha Weather Update1 hr ago
3
top 10 news todayJul 16
4
Ratha Yatra 2026Jul 16
5
Happy Rath YatraJul 16