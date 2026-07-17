Balochistan News: ୪୫ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୃତ, ଶତାଧିକ ଗୁରୁତର !

Balochistan News: ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କମିବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ପିଓକେରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ମାସ୍ତୁଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ଏକ କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୪୫ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଦାବି କରିଛି ଯେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ମାସ୍ତୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୫ ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା କନଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ। ଗୁରୁବାର କ୍ୱେଟା-କରାଚି ରାଜପଥର ଖାଡକୁଚା ନିକଟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ମୁଖପାତ୍ର ଜିଆଣ୍ଡ ବାଲୋଚ୍, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କନଭୟ, ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ଏବଂ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ "ଫତେହ ସ୍କ୍ୱାଡ୍" ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। BLA ଏହାକୁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛି ଯେ, ବିବୃତ୍ତି ଦେବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସହିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି କହିଛି ଯେ, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସୂଚନା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି,ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଚିଠିରେ,ଏହା ନୂତନ ଦେଶକୁ "ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଗଣରାଜ୍ୟ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ,ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ସେନା ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଏହା ଦେଶର ପତାକା,ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।