Sheikh Hasina to death: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ !

Sheikh Hasina to death: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ନିରସ୍ତ୍ର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଏବଂ ମାନବତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲା କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିରସ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ।
ରାୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ହସିନାଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଏହି ଅପରାଧରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା ବୋଲି ବିଚାର କରି ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
