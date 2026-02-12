Bangladesh Election 2026: ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ପାର୍ଥୀ...

ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ୪୩,୦୦୦ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭୋଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତା'ପରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ ୧୩ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଇଭିଏମ୍ ନୁହେଁ, ବାଲଟ୍ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବ: ଗୋଟିଏ ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ରହିବ ଜନମତ ପାଇଁ।
ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନର ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ୫୯ ଦଳ:
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ୫୯ ପଞ୍ଜିକୃତ ଦଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ପୁଅ ତାରିକ ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଏବଂ ଏହାର ୧୦-ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ, ଶଫିକୁର ରହମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି (JIB) ଏବଂ ଏହାର ୧୧-ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। JIBରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ଇସଲାମି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି।
The election is taking place without two of Bangladesh's most prominent leaders — former Prime Minister Sheikh Hasina, who has been in India since her removal from office in 2024, and #KhaledaZia, who passed away in December 2025.
ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଦଳ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ର ସହଯୋଗୀ ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି ଜିଏମ୍ କ୍ୱାଦରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୧୮-ଦଳୀୟ ମେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (NDF) ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। କାଜି ସଜ୍ଜାଦ ଜାହିର ଚନ୍ଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (DUF) ବାଂଲାଦେଶ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (CPB) ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (SPB) ସହିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି।
୨୦୨୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ୨,୦୨୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। BNP ମେଣ୍ଟ ୨୮୮ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି, ଏବଂ JIB ମେଣ୍ଟ ୨୯୮ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ୨୫୩ ଆସନରେ ଇସଲାମିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ୨୦୨୮ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪୯ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ।