Bangladesh Elections: ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ କୁ ନେଇ ସର୍ଭେ...

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:40 AM IST

Bangladesh Elections: ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୭:୩୦ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସର୍ଭେରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବାଂଲାଦେଶକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇପାରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହୋଇପାରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେରେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଏବଂ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, BNP ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦି ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତେବେ BNP ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସଂସଦରେ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ବିଷୟରେ ମତ କ’ଣ?
BNP ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏବଂ ଏଥର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍ଥାଣୁତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ତାରିକ ରହମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୀମିତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ସହିତ ଜଡିତ। ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଏଥର ମୌଳବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପେକ୍ଷା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ବେକାରୀ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଛି।

ଯୁବ ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶେଷ ଭୂମିକା:
ସର୍ଭେରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଏକ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୁବ ଭୋଟର ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶର ଘରୋଇ ରାଜନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ; ଏହା ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ପ୍ରାକ-ନିର୍ବାଚନ ସର୍ଭେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କ୍ଷମତା ଦୌଡ଼ରେ BNP ଆଗରେ ଅଛି, ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାହାନ୍ତି।

Priyambada Rana

