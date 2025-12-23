Bangladesh High Commissioner: ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସମନ କଲା ଭାରତ

India-Bangladesh relations: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲା। ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶୀ କୂଟନୈତିକ ମିଶନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକ୍ରମ ଉପରେ ଢାକାର "ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା" ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସମନ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
India Summons Bangladesh High Commissioner: ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନର ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମିଶନର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଢାକା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସମନ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହି ସମନ ଆସିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିବା ଏହାର ଦୂତାବାସ ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ନେଇ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କିଛି ଉଗ୍ରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ପରିସରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଏହାର କୂଟନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ମିଶନ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।
India summons Bangladesh High Commissioner Riaz Hamidullah.
ବାଂଲାଦେଶରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ "ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ"କୁ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ଦୁଃଖଦ ଯେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଭାରତ ସହିତ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବାଣ୍ଟିନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି ଯେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମୁକ୍ତ, ନିରପେକ୍ଷ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନିର୍ବାଚନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।
ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନର ପ୍ରଣୟ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସମନ କରିବା ପରେ ଏହି ନୂତନ ସମନ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇ କମିଶନର ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହାଇ କମିଶନରଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଘଟିଥିବା "ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା" ଉପରେ ଏହା ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଭିସା କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଛି ଉଗ୍ରବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଉପରେ ଢାକା ମଧ୍ୟ "ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା" ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଦୂତାବାସ ବାହାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ।