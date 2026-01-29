Bangladesh Crisis: ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସଂକଟରେ ବାଂଲାଦେଶ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଲା ଭାରତ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ପାୱାର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଉଭୟ ଦେଶର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ।

Bangladesh Crisis: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଏକ ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ପାୱାର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ତାର ବିଦ୍ୟୁତ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ଉଭୟ ଦେଶର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ।

୨୦୨୩ରୁ ହେଉଛି ରପ୍ତାନୀ
ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗୋଡ୍ଡାରେ ଥିବା ଆଦାନୀଙ୍କ କୋଇଲାଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରପ୍ତାନି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ମାସରେ ଯୋଗାଣ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 38 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.25 ବିଲିୟନ କିଲୋୱାଟ୍-ଘଣ୍ଟା (kWh) ହୋଇଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏହାର ମୋଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଶ୍ରଣର ରେକର୍ଡ 15.6 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 2024 ରେ ମାତ୍ର 12 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଆଦାନୀ ପାୱାର 2023 ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ସେଠାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତଥାପି, ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଭାରତରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମହଙ୍ଗା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଢାକା-ଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱାଧୀନ ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଜାଜ୍ ହୁସେନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆଦାନିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବେ ବି ତେଲ-ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା। ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ, ବାଂଲାଦେଶ ତେଲ-ଭିତ୍ତିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି।" ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ଉଭୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି।

ଗ୍ୟାସ ସଂକଟରେ ଯୁଝି ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ
ବାଂଲାଦେଶ ବିଦ୍ୟୁତ ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେଜାଉଲ କରିମ ରଏଟର୍ସଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ (ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ) ସମେତ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆମଦାନୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, 2026 ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ଆନୁମାନିକ 6% ରୁ 7% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

କରିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ବର୍ଷ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଦେଶର କୋଇଲା-ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଫାର୍ମ Kpler ର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ 2025 ରେ କୋଇଲା ଆମଦାନୀ 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 17.34 ନିୟୁତ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବ।

