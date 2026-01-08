Bangladesh Suspends Visa Services: ଭାରତକୁ ଝଟକା ଦେଲା ବାଂଲାଦେଶ

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 08, 2026, 12:33 PM IST

Bangladesh Suspends Visa Services: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିସା ସେବା ଜାରି ରହିବ। ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ, ଅଗରତାଲା, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୌହାଟି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ଏହାର ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟକୁ ସାଧାରଣ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଶେଖ୍ ହାସିନା ବିରୋଧୀ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ହାଇ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (IVAC) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା।

ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କାରଣ
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। 18 ଦିନରେ ଛଅ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ, ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଛି ଏବଂ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିଛି। ଯଦିଓ BCCI ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ତଥାପି ବାଂଲାଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଛି।

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତେଜନା
ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଭାରତ ଶରଣ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ରାତାରାତି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଏହାର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଇ ନେଇଛି।

