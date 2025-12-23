Indian Visa Center: ଭାରତୀୟ ଭିସା ସେବାକୁ ବାତିଲ କଲା ବାଂଲାଦେଶ

Trending Photos
Indian Visa Center: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କନସୁଲାର ଏବଂ ଭିସା ସେବାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶର ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (IVAC)ରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଖୁଲନା, ରାଜଶାହୀ ଏବଂ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା। ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି, ବାଂଲାଦେଶ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଗଣ୍ୟ ରହିଛି, କେବଳ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁବ ବାଂଲାଦେଶୀ ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାରତ ଭିସା ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଛି, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ହାଦୀଙ୍କ ହତ୍ୟା କିଭଳି ହେଲା
ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ, ଢାକାର ବିଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ସମୟରେ ମୁଖାପିନ୍ଧା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ହାଦିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଳି ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ସମଗ୍ର ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା, ପୋଡ଼ାଜଳା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ହାଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ, ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ସୋମବାର, ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ଶାଖାର ମୁଖ୍ୟ ମୋତାଲେବ ଶିକଦରଙ୍କୁ ଖୁଲନାରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦଳ ଛାତ୍ର ନେତା ନାହିଦ ଇସଲାମଙ୍କର, ଯିଏକି ଶେଖ ହସିନା ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ। ଢାକା ଏବଂ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ପରେ ଖୁଲନା ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସହର।
କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବାଂଲାଦେଶ
ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ତୌହିଦ ହୋସେନ ରବିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ହାଇକମିଶନର ରିଆଜ ହମିଦୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମିଶନ ବାହାରେ 20 ରୁ 25 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ରବିବାର ବାଂଲାଦେଶର ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ହାଇକମିଶନରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇନାହିଁ। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା।