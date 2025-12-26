Tarique Rahman Return: ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ତାରିକ୍ ରେହମାନ, ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ କହିଲେ...

Advertisement
Dec 26, 2025, 04:40 PM IST

Tarique Rahman Return: ଢାକା ଫେରିବା ପରେ ବିଏନପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ୍ ରେହମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷଣ ଖୁବ୍ ସଂଯମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ସହକାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ରଣନୀତି ବିଏନପିର ନିଜ ଛବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ମୁକାବିଲାର ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ନିଜକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ଶାସନ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାରିକ୍ ରହମାନ ଢାକା ଫେରିବା ପରେ ଦେଇଥିବା ଭାଷଣର ଏକ ଭିତିରିଆ ଗୁଇନ୍ଦା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସୂଚାଉଛି ଯେ ରହମାନ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ "ଶୀତଳ," ସଂଯମ ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରତିଘାତିକ ସ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଏନପିର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଛବିରୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତା ପ୍ରତିବାଦ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାଷଣବାଜି ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡିତ। ଗୁଇନ୍ଦା ନୋଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରେହମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱର ଫେବୃଆରୀରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପୁନଃବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ।

ସେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଇସଲାମିକ୍ ଉଗ୍ରବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ, ସେ ବିଏନପିକୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏବଂ ଶାସନ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

ତାରିକ ରେହମାନ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ଭାଷଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଥିଲା ଯେ ରେହମାନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶ ଛାଡିବା ପରଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଏପରି ଜଣେ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଛି ଯିଏ ଅତୀତରେ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ସରକାରକୁ ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନା କରିଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଘରୋଇ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି।

ଗୁଇନ୍ଦା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରହମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିଲା: ଦେଶ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାର। ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ, ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ BNP କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଦଳ ଅତୀତର ବିପରୀତ ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ଭାରତ ପାଇଁ କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା?
ଭାଷଣରେ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଅହିଂସା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ "ଆଶ୍ୱାସନା ସଙ୍କେତ" ଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେବା ଯେ ଯଦି BNP ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସେ, ତେବେ ଏହା ୨୦୦୧-୦୬ ସମୟକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନୁସାରେ, BNP ବର୍ତ୍ତମାନ "ଭାରତ-ଅନୁକୂଳ" ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ "ଭାରତ-ନିରପେକ୍ଷ" ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରହମାନ ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜନାଦେଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

Priyambada Rana

