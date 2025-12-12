Bangladesh General Election 2026: ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ରେ ବାଂଲାଦେଶ ନିର୍ବାଚନ

Bangladesh General Election 2026: ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାର ପତନରେ ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ୨୦୨୬, ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଏ ଏମ୍ ଏମ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଂସାଜନକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସମସ୍ତ ୩୦୦ ସଂସଦୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
Trending Photos
Bangladesh General Election 2026: ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାର ପତନରେ ଦେଢ ବର୍ଷ ପରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ୨୦୨୬, ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର୍ ଏ ଏମ୍ ଏମ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଂସାଜନକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସମସ୍ତ ୩୦୦ ସଂସଦୀୟ ଆସନ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ସେପଟେ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦ ଜାନୁଆରୀ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
ALSO READ: Konark Eco Retreat: ଆଜି କୋଣାର୍କ-ଇକୋ-ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ALSO READ: Major Fire Breaks Out At Bar: ଗୋଆ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାର୍ ରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ,ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନର ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ସକାଳ ୭:୩୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ବିପ୍ଳବ କରିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା (Chief Adviser of Bangladesh ,Muhammad Yunus) ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ପ୍ରଶାସନ ସେବେଠାରୁ ଦେଶରେ ଶାସନ କରୁଛି।
ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍(Awami League)ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଷେଧ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି,ସେ-ଯାଏଁ ଆୱାମୀ ଲିଗ(Awami League) ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳର ଅନେକ ନେତା ପଳାତକ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ଜେଲ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲେଦା ଜିଆଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ଏବଂ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ନବଗଠିତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସ ପାର୍ଟି (NCP) ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ୟୁନୁସ ବୁଧବାର ଦିନ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜନବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଏକ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଏକ ଐତିହାସିକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହାକୁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଉପାୟରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୨୯୭,୦୦୦ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି।
ALSO READ: Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ୨ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ,ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ
ALSO READ: Surya Gochar 2026: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା
ଗତବର୍ଷ ହସିନା ସରକାରର ପତନ ହେବା ପରେ ବହୁ ଦିନ ଯାଏ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେଇଥିଲ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ସହିତ ସେସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅବସାନ ଘଟିଛି ସତ ହେଲେ, ଆଗକୁ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ? ମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିବ ତ? ସେ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସାରାବିଶ୍ବର ନଜର ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ, ଲୋକଙ୍କ ନୂଆ ମୁଖିଆ କିଏ ହେବେ? କାହାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।