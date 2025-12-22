Bangladesh Tragedy: ବାଂଲାଦେଶରେ ରୋକିବାର ନାଁ ନେଉନି ହିଂସା, ନେତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ...

ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରର ସୋନାଡାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଗାଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ଘର ଭିତରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
Bangladesh Tragedy: ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୧:୪୫ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଟିଜେନ୍ ପାର୍ଟି (NCP)ର ଶ୍ରମିକ ଶାଖାର ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋତାଲେବ ସିକଦର (୪୨)ଙ୍କୁ ଖୁଲନାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହରର ସୋନାଡାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘର ଭିତରେ ଘଟିଛି। ଏନ୍ସିପିର ଖୁଲନା ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ୟୁନିଟ୍ର ସଂଗଠକ ସୈଫ୍ ନୱାଜ୍ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖବରକାଗଜ "ପ୍ରଥମ ଆଲୋ" ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମୋତାଲେବ ସିକଦର ଦଳର ଶ୍ରମିକ ଶାଖା "ଜାତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଶକ୍ତି"ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠକ ଏବଂ ଖୁଲନା ଡିଭିଜନାଲ କନଭେନର ଥିଲେ। ଖୁଲନାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳର ଏକ ଡିଭିଜନାଲ ସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରମିକ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ।
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଲନା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ସିଟି ସ୍କାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସିଟି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଆସି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଳି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଶି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଢାକାରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଢାକା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।
ତେବେ ଛାତ୍ର ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏକ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (BNP) ନେତା ବେଲାଲ ହୋସେନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଘଟଣାଟି ଶନିବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ BNP ନେତାଙ୍କ ଘରେ ଘଟିଛି।
ଡେଲି ଷ୍ଟାର ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାଟି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜନେତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବେଲାଲଙ୍କ ୭ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆୟେଶା ଅଖତର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସଦର ମଡେଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ (OC) ଏମଡି ୱାହିଦ ପରଭେଜ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖବରକାଗଜକୁ ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।