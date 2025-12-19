Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3046501
Zee OdishaOdisha National-International

Bangladesh Violence: ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ; ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ୟୁନୁସ୍

Bangladesh Violence: ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 19, 2025, 02:50 PM IST

Trending Photos

Bangladesh Violence
Bangladesh Violence

Bangladesh Violence: ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ରବାଦର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସମେତ ତାଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶର ମୈମନସିଂରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଇସଲାମକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଭିଡ଼ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ହତ୍ୟା ସମୟରେ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ "ଆଲ୍ଲା-ହୁ-ଆକବର" ନାରା ଦେଇଥିଲେ।

ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଏହି ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏପରି ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଏକ ବୟାନରେ କହିଥିଲେ, "ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହିଂସା, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଘୃଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବିରୋଧ କରି ସହିଦ ହାଦିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ।"

ବାଂଲାଦେଶୀ ବଙ୍ଗଳା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାର୍ତ୍ତା ବଜାର ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ଆରବି ଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ କାରଖାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ରା ଇସଲାମ ଏବଂ ପେଗମ୍ବେର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଦୀପୁଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଗଛରେ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସମୟରେ ପିଟି ପିଟି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।

ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଭାଲୁକା ଉପଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ ହୋସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଗମ୍ବେରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛି। ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରି ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତା ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆରାଫତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ କଠୋରପନ୍ଥି ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Politics
ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦାବି
Bangladesh violence
ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ; ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ୟୁନୁସ୍
delhi pollution update
Delhi Pollution Update: ଆଜିବି ଖରାପ୍ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା, ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ୧୫୨
Entertainment News
Entertainment News :ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହେଲେ କମେଡି କୁଇନ୍ ଭାରତୀ ସିଂହ
31 december last date
31 December Last Date: ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ସାରିନିଅନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି କାମ...ନଚେତ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି