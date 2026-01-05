ZEE NEWS କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ; ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ କଠୋରପନ୍ଥୀଙ୍କର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍

ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଂଲାଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି।
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାଂଲାଦେଶୀ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି।
ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ଧମକରେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ।
ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ZEE NEWS ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ମଳିଛି। ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ୍ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଆଇନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।"
ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ZEE NEWS ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ସୋମ୍ ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖିବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ହିଂସାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଆସୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛି। ଏହି କଭରେଜରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବାଂଲାଦେଶର ମୌଳବାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ରାହୁଲ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶର କଭରେଜ ଜାରି ରଖିବୁ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧମକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ଚାପ କିମ୍ବା ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଜାରି ରଖିବ।