Bangladesh Rice Import: ଦୁବାଇରୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ କିଣୁଛି ବାଂଲାଦେଶ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Bangladesh Rice Import: ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଢାକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 31, 2025, 05:47 PM IST

Bangladesh Rice Import: ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାରର ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଢାକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ଏବେ ଦୁବାଇ ଦେଇ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଦେଶ ଦୁବାଇରୁ କିଣୁଥିବା ଚାଉଳ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ। ବାଂଲାଦେଶୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାରତ ବଦଳରେ ଦୁବାଇରୁ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଚାଉଳ କିଣାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। 

ଭାରତରୁ ସିଧାସଳଖ ଚାଉଳ କାହିଁକି ଆମଦାନି କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆମଦାନିକୁ ଏଡାଇ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ଅସନ୍ତୁଳନ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ବାଂଲାଦେଶ ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ କ୍ରୟ ଉପରେ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଦୁବାଇରୁ ମୋଟ ୧୦୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଚାଉଳ କ୍ରୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବୟାନରେ କହିଛି ଯେ ମିଆଁମାରରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଉସୁନା ଚାଉଳ ଏବଂ ଦୁବାଇରୁ ୫୦,୦୦ ଟନ୍ ଅଣ-ବାସୁମତୀ ଉସୁନା ଚାଉଳ ଆସିବ। ଯାହାର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ୪,୪୬୨,୩୮୦,୫୭୦ ଟଙ୍କା (୩୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା) ହେବ।

ଦେଶକାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ପ୍ୟାକେଜ୍-୨ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖୋଲା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ୫୦,୦୦୦ ଟନ୍ ଅଣ-ବାସୁମତୀ ଉସୁନା ଚାଉଳ ଆମଦାନିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଦୁବାଇର M/s Credent One FZE ରୁ ପ୍ରତି ଟନ୍ ୩୫୫.୯୯ ଡଲାରରେ ଚାଉଳ କିଣାଯିବ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୧୬୯,୦୪୭,୦୭୦ ଟଙ୍କା। ଏହି ସମୟରେ ମିଆଁମାରରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ୫୦,୦୦୦ ଟନ୍ ପାର୍ବୋଇଲ୍ଡ ଚାଉଳ ଆମଦାନି କରିବ। ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୨୯୩,୨୬୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା। ଦୁବାଇ ଏହାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଚାଉଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରୁ ଆମଦାନି କରେ। ଦୁବାଇର ଜେବେଲ୍ ଅଲି ବନ୍ଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୁନଃରପ୍ତାନି କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଉଳ ପଠାଏ। କ୍ରେଡେଣ୍ଟ୍ One FZE ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ବାସୁମତି ଏବଂ ଅଣ-ବାସୁମତି ଚାଉଳର ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନିକାରୀ।

