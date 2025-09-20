ଠକେଇ ମାମଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ ଜରିମାନା

ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି CBI କୋର୍ଟ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶାଖା ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାଜିଆବାଦର CBI କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, SSI ଶାଖା, ନୋଏଡାର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ମନୋଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ସହ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ୧୪ ଡିସେମ୍ୱର ୨୦୧୦ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କୀତ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମେ ୨୦୦୭ ରୁ ଜୁନ୍ ୨୦୦୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୋଏଡାର ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, SSI ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମନୋଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ । ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଠକେଇ କରିଥିୱଲେ । ଅନିଲ କୁମାର ଗୋଭିଲ୍, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, SSI ଶାଖା, ନୋଏଡା ସହିତ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ୧୦.୦୨.୨୦୦୯ ରେ ଜାଲ୍ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଦଲିଲ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୀବ ବୁଦ୍ଧିରାଜାଙ୍କୁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଋଣଦାତା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭୁଲ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୨୯.୦୯.୨୦୧୨ ରେ ନୋଏଡାର ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର SSI ଶାଖାର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ମନୋଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ; ଅନିଲ କୁମାର ଗୋଭିଲ୍, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ (ପରିଚାଳକ ସ୍କେଲ୍-II), ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, SSI ଶାଖା, ନୋଏଡା, ଏବଂ ରାଜୀବ ବୁଦ୍ଧିରାଜା, ମାଲିକ, ମେସର୍ସ ଭାରତୀ ଆସୋସିଏଟ୍ସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ CBI ଦ୍ୱାରା ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୦୭.୦୭.୨୦୧୭ ରେ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ମନୋଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ୨୨.୦୮.୨୦୨୫ ରେ ଗାଜିଆବାଦର ମାନ୍ୟବର CBI ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ବିଶେଷ ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
ମାନ୍ୟବର CBI କୋର୍ଟ, ଗାଜିଆବାଦ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ମନୋଜ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆଜି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
