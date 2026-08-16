Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bank Holiday Next Week: ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ

Bank Holiday Next Week: SBI, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶାଖା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି, ଛୁଟି ସମୟରେ UPI, ATM, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 16, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:36 PM IST
Bank Holiday Next Week: ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ
Image Credit: ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ ATM ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flood Update: ୩ ବରିଷ୍ଠ IASଙ୍କୁ ମିଳିଲା ୩ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ
2
3
4
5