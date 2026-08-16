Bank Holiday Next Week: ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ

Bank Holiday Next Week: ୧୭ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଚଳିତ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩, ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହି ଛୁଟି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସହରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏକକାଳୀନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି ଛୁଟି ଆଞ୍ଚଳିକ, ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଛୁଟି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, SBI, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଶାଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛୁଟିରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତଥାପି, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ ATM ଭଳି ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ପରି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।
୧୯ ଅଗଷ୍ଟ, ବୁଧବାର: କେବଳ ଅଗରତାଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ
ମହାରାଜା ବୀର ବିକ୍ରମ କିଶୋର ମାଣିକ୍ୟ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ହେତୁ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଗରତାଲାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅଗରତାଲାରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
୨୨ ଅଗଷ୍ଟ, ଶନିବାର: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ
୨୨ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦିନ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।
୨୩ ଅଗଷ୍ଟ, ରବିବାର: ସାରା ଦେଶରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି
୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ, ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ; ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଶାଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
୧୭, ୧୮, ୨୦ ଏବଂ ୨୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ
୧୭ ଅଗଷ୍ଟ ସୋମବାର; ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର; ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର; ଏବଂ ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲା ରହିବ। ତଥାପି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ପାଇଁ ସହର-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷକରି ଅଗରତାଲାର ଗ୍ରାହକମାନେ ୧୯ ଅଗଷ୍ଟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଛୁଟିକୁ ମନରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଶାଖା-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ।
ଛୁଟିଦିନରେ UPI ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ କରିବ କି?
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଛୁଟିଦିନରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସାଧାରଣତଃ UPI, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ATM ଭଳି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯେପରିକି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବିଲ୍ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା। ତଥାପି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଲେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍, ନଗଦ ଜମା, KYC, ଲକର୍, ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଶାଖା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା-ଭିତ୍ତିକ ସେବା ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଛୁଟି ତାରିଖ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶାଖାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ RBIର ନିୟମ କ’ଣ?
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଛୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ନିୟମିତ ଛୁଟି ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସମାନ ନୁହେଁ; ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ ଏକ ଶାଖା ବନ୍ଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସହର ଏବଂ RBIର ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ