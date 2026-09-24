Government Employees: ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨୫ରେ ମିଳିବ ଦରମା-ପେନସନ୍

Government Employees: ପ୍ରସ୍ତାବିତ ତିନିଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦରମା, ମଜୁରି ଓ ପେନସନ୍ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ର ଦରମା, ମଜୁରି ଓ ପେନସନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଗୁଆ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡାକ ଓ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଜୁରି ମଧ୍ୟ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
୨୮ରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ:
United Forum of Bank Unions (UFBU) ପକ୍ଷରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନିଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ କରିବା ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ହିସାବ ବନ୍ଦ ସମୟ ସହ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଓ ୨୭ ତାରିଖ ରବିବାର ଥିବାରୁ ଧର୍ମଘଟ ସହ ମିଶିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ ବିରତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଆଗୁଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି।
୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରବିବାର ବି ଖୋଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କ:
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭, ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ Regional Rural Banks ସାଧାରଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। RBI ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା, ଅଫିସ୍, ATM-ସଂଯୁକ୍ତ ଶାଖା ଓ Currency Chest ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଧର୍ମଘଟ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାର କରିପାରିବେ।
ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ ହେଲେ ପରେ ହେବ ସମନ୍ୱୟ:
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦରମା, ମଜୁରି ଓ ପେନସନ୍କୁ ଆଗୁଆ ପେମେଣ୍ଟ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ। ମାସ ଶେଷରେ ପ୍ରକୃତ ଦରମା, ମଜୁରି କିମ୍ବା ପେନସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଯଦି କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତାହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ର ଦରମା କିମ୍ବା ମଜୁରିରୁ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆଗୁଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯେପରି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଓ ୟୁନିୟନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଧର୍ମଘଟ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି।