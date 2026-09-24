Add Zee Business As A Preferred Source
App

Government Employees: ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨୫ରେ ମିଳିବ ଦରମା-ପେନସନ୍

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡାକ ଓ ଟେଲିକମ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଜୁରି ମଧ୍ୟ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଇପାରିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 24, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 12:26 PM IST
Government Employees: ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ୨୫ରେ ମିଳିବ ଦରମା-ପେନସନ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rain Impact on Agriculture: ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଫସଲ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା, ବଢ଼ିପାରେ ପନିପରିବା ଦର
2
3
4
5