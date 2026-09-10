Bank Strike:ଆଜିଠୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ,କାଲିଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ!

Bank Strike: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସହମତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ ହେବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ଯେ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାଁନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଧର୍ମଘଟ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ଏବଂ ATM ପରି କିଛି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
କେଉଁ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ନଗଦ ଜମା, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, (KYC) କେଓ୍ବାଇସି ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସେବାରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ATM, UPI, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ସେବାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ପରେ ATM, CSP, UPI ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଧର୍ମଘଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମ କମିଶନର (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ (IBA), ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ରୁ ୧୩ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା (BRICS) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସପ୍ତାହ ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସମାଧାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ,ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିବ।
ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦାବି:
ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ତାହରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅନେକ ଶନିବାର କାମ କରନ୍ତି। ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି କରାଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ୯ମ ମିଳିତ ନୋଟରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ।
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଲିଙ୍କ୍ଡ୍ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ (PLI) ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ,ସରକାର ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ PLI ଯୋଜନାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ଦରମା ଏବଂ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମଘଟ ବାତିଲ କରି ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର PLI ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ଧର୍ମଘଟକୁ ଏକ ବୃହତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆରମ୍ଭ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ସମାଧାନ ନହୁଏ,ତେବେ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୬ ରୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ କରାଯିବ।ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ଧର୍ମଘଟର ନୋଟିସ ପାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଶାଖା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି।କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଘଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।