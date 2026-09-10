Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bank Strike:ଆଜିଠୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ,କାଲିଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ!

Bank Strike: ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସରକାର ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସହମତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ ହେବ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 10, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 09:48 AM IST
Bank Strike:ଆଜିଠୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ,କାଲିଠୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Syria Blast: ସିରିଆ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ବିସ୍ପୋରଣ, ୧୪ ମୃତ
2
3
4
5