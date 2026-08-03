Bankipur Bypoll Results 2026: ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ,ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟୀ

Bankipur Bypoll Results 2026: ବିହାର ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ (Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor) ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ମୋଟ ୬୪, ୧୫୧ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୀରଜ ସିହ୍ନା ୪୪,୮୨୭ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ । ଏବଂ ଆରଜେଡିର ରେଖା ଗୁପ୍ତା ୧୪,୨୭୩ ଖଣ୍ତ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ୧୯,୩୨୪ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ।
ALSO READ: Odisha Flood: 'ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ ସରକାର'
ବାଙ୍କିପୁରକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିଜେପି ଗଡ଼ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବିଜୟକୁ ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଫଳାଫଳ ବାଙ୍କିପୁରରେ ପୁରୁଣା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବିଜୟ ସହିତ ଜନ ସୂରଜ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ବିଜେପିର ଗଡ଼ ବିଜୟ ଦଳ ପାଇଁ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆରଜେଡି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବାଙ୍କିପୁର ଫଳାଫଳ ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ବିଜୟ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।