Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bankipur Bypoll Results 2026: ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ,ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟୀ

Bankipur Bypoll Results 2026: ବିହାର ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ (Jan Suraaj Party founder Prashant Kishor) ​​ଜନ ସୂରଜଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 03, 2026, 08:16 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:16 PM IST
Bankipur Bypoll Results 2026: ବାଙ୍କିପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ,ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟୀ
Image Credit: ଜନ ସୁରାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ବିଜୟୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ୨୦ ହାଜର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡି଼ଲେ ଟ୍ରାଫିକ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର
2
3
4
5