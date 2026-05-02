Bargi Cruise Tragedy: ଜବଲପୁର ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲା, ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ମିଳୁନି ମୃତଦେହ

Bargi Cruise Tragedy: ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବା ହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିରତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏସଡିଓପି କହିଛନ୍ତି।
Bargi Cruise Tragedy: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଶନିବାର ଦିନ NDRF, SDRF ଏବଂ ସେନାର ଦଳ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟକର ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ସନ୍ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଳି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ତରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯାନ ବାରମ୍ବାର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା ମିଶନରେ ସାମିଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।
SDOP ଅଞ୍ଜୁଲ ଆୟଙ୍କ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସନ୍ଧାନ ଯୋଜନାର ସତର୍କତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। "ପାଗ ଅସ୍ଥିର ରହିବା ହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ଏବଂ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିରତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏସଡିଓପି କହିଛନ୍ତି।
ସ୍ଥଳସେବା ତଦାରଖ କରୁଥିବା SDOP ଲୋକେଶ ଡାୱର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୭ଟାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। NDRF, SDRF ଏବଂ ସେନା ଦଳ ନିରନ୍ତର ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଡାୱର ମଧ୍ୟ ସକାଳଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିଥିବା କିମ୍ବା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ,” ଡାୱର କହିଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ାଳିମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ୟାମରୁ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ଡଙ୍ଗାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ, ଡଙ୍ଗାକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ JCB ଏକ୍ସକାଭେଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଇଲାଇୟାରାଜା ଟି., ଜବଲପୁର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମଗ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଦ୍ଧାର ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇ ମୃତ ପୀଡିତଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ତାମିଲନାଡୁକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଏମ୍ବାଟୁର ଦେଇ ତ୍ରିଚିକୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ପଠାଯିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ଏକ ପରିବାରର ୧୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଡନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖାମାରିଆର କର୍ମଚାରୀ କାମରାଜ ଆର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ୧୦ ବର୍ଷର ପୁଅ କୂଳରେ ଭାସି ଯିବା ପରେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ - କାକୁଲାଝି (୩୮) ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍ ଆଲାଗାନ୍ (୪୨) ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, କାମରାଜ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସଦସ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।
