Prize Money for India: ବିଶ୍ବବିଜେତା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲା ବିସିସିଆଇ

Prize Money for India: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ମୋଟା ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋନସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ, ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଟଙ୍କା ଆଇସିସିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାୟ ₹୨୭.୪୮ କୋଟି ($୩ ନିୟୁତ) ପୁରସ୍କାର ରାଶି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ।
ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୪ରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା, ସେତେବେଳେ BCCI ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ₹୧୨୫ କୋଟି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ₹୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ଏଥର, BCCI ପୁରସ୍କାର ରାଶି ₹୬ କୋଟି ବୃଦ୍ଧି କରି ₹୧୩୧ କୋଟି କରିଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ ବୋନସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ପୁରସ୍କାର
ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ଦଳର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର (୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୬) ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା, ତେଣୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।