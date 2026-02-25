PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ F-22 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ କଲା ଆମେରିକା

Trending Photos
PM Modi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ F-22 ରାପ୍ଟର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛି। ଇରାନକୁ ନେଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ନେଗେଭ ମରୁଭୂମିରେ ଥିବା ଓଭଡା ଏୟାର ବେସରେ ୧୧ଟି ଆମେରିକୀୟ F-22 ରାପ୍ଟର ଜେଟ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଇରାନ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୁତୟନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ।
F22 ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ବିଶେଷତ୍ତ୍ୱ
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଆମେରିକା କୌଣସି ମିଳିତ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କିମ୍ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ-ମୁଖୀ ମିଶନ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାଟିରେ ଏହାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ମୁତୟନ କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। F-22 ରାପ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୁପରକ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁ ରାଡାରକୁ ଏଡାଇ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ଏହି ବିମାନକୁ ଇସ୍ରାଏଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାଟୋ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି କରିନାହିଁ, ଯାହା ଏହାର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି ବିକାଶକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଅଧିକ ରହିଛି।
ପିଏମ ମୋଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସଂସଦକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ
ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଇସ୍ରାଏଲୀ ସଂସଦ (କେନେସେଟ୍)କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଦେଖିଛି।