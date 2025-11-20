Advertisement
SIR operation: ସୀମାରେ ଅଟକିଲେ ୫୦୦ ବାଂଲାଦେଶୀ, SIR ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ହାକିମପୁର ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ (ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା) ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାଗ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ବାକ୍ସ ସୂଚାଇ ଦେଉ

Nov 20, 2025, 09:35 AM IST

SIR operation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ହାକିମପୁର ସୀମାନ୍ତ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ (ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା) ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖୁଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟାଗ, କମ୍ବଳ ଏବଂ ବାକ୍ସ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବିପରୀତ ପ୍ରବାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍, ଏହି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଭାରତରୁ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

"ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି... ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି।"
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅବଦୁଲ ମୋମିନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାତଖିରା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। "ଆମେ ହାୱଡାର ଡୋମଜୁଦରେ ରହୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ SIR ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଭୟଭୀତରେ ରହିଥିଲୁ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ BSF ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସକାଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଯାଇଛି।"

ଜିରୋ ଲାଇନ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୫୦୦ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ
ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଚବିଶ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଏକ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ (SIR) ଅପରେସନ୍ ଭୟରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ଅବୈଧ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିରୋ ଲାଇନ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଲକାତା ନିକଟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF) ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାଂଲାଦେଶ (BGB) ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ଏହାକୁ "ରାଜନୈତିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର" ବୋଲି କହୁଛି।

"ଏନଆରସି ଘଟୁଛି... ଆମେ ଧରାପଡ଼ିବୁ।"
ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁ ଟାଉନକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏନଆରସି ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛୁ। ମୋ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନାହିଁ।" ଯଦିଓ ଆସାମରେ ଏନଆରସି ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏସଆଇଆର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏନଆରସି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଛ ଦ୍ୱାର ପଦ୍ଧତି। ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରୋଇ ସହାୟକ ଭାବରେ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ମାନୁଆଲ୍ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ - ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଭୟ ଅଛି। "କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଫେରୁଛି।" ବିଏସଏଫ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହାକିମପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କୋଲକାତା, ହାଓଡା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ।

