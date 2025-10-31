Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:11 PM IST

Bengaluru Crime: କାର୍ ରେ ଟିକେ ବାଇକ୍ ବାଜିଗଲା ବୋଲି ଡେଲିଭରି ବୟକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ

Bengaluru Crime: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଛୋଟ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ଦମ୍ପତି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏହି କପଲ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆରତୀ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ତାରିଖ ରାତିରେ ସହରର ପୁଟେନାହଲ୍ଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ପୀଡିତ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବରୁଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁମାର ଏବଂ ଶର୍ମା ଏକ କାରରେ ଥିଲେ। ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ କାରର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଧକ୍କା ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କାର ଡ୍ରାଇଭର ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ପଛାଇନଥିଲେ । 

ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପିଛା କରିବା ପରେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କ୍ରୋଧିତ ଦମ୍ପତି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କୁ ପିଛା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଧକ୍କା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବରୁଣ ରାସ୍ତାରୁ ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବରୁଣ ବଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଆଘାତରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।ଧକ୍କା ପରେ, ଦମ୍ପତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ପଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଙ୍ଗା କାର ଅଂଶ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ।

ମୃତକ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ
ଡିସିପି (ଦକ୍ଷିଣ) ଲୋକେଶ ଜଗଲାସର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଡିଛି। ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତକ ଜଣେ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶାରୀରିକ କଳା ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ଧାରା 103 (1), 109, 238, 324 (5), ଏବଂ 3 (5) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ପୋଲିସ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ମନୋଜ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇକକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଧକ୍କା ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଆରୋହୀ ଆକାଶରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଘଟଣାଟି ଅକ୍ଟୋବର ୨୫ ରାତି ସାଢେ ୧୧ଟା ୩୦ ରେ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

