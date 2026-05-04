Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3204781
Zee OdishaOdisha National-InternationalBhabanipur Election Results: ଭବାନୀପୁରରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା, ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମମତା ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ

Bhabanipur Election Results: ଭବାନୀପୁରରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା, ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମମତା ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ

Bhabanipur Election Results: ସୋମବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରରେ ଥିବା ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: May 04, 2026, 08:01 PM IST

Trending Photos

Bhabanipur Election Results: ଭବାନୀପୁରରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା, ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମମତା ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ

Bhabanipur Election Results: ସୋମବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭବାନୀପୁରରେ ଥିବା ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଘୋଷଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଭିଆଇପି ଆସନରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ମଧ୍ୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଣନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସର୍ବଶେଷ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ଥିଲେ। 

କେନ୍ଦ୍ରରେ କାହିଁକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ କିମ୍ବା ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭବାନୀପୁର ଆସନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ ରାଉଣ୍ଡ ଗଣନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ପରେ, ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅଗ୍ରଣୀ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଭବାନୀପୁରରେ ଏହି ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, କାରଣ ଏହି ଆସନ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Bhabanipur Election Results
ଭବାନୀପୁରରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା, ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମମତା ଏବଂ ଶୁଭେନ୍ଦୁ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତାଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
West Bengal Election
West Bengal CM: ଦିଦିଙ୍କ ଖେଳ ହେଲା ଖତମ...ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ରେସରେ
Thalapathy Vijay Manifesto
Thalapathy Vijay Manifesto: ତାମିଲନାଡୁରେ ଗଡ଼ିବ ବିଜୟଙ୍କ ବିଜୟରଥ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରି
thalapathy vijay
Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ଇତିହାସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ତଲପତ