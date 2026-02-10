Advertisement
Bharat Bandh: ୧୨ ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ...ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ରହିବ ନା ବନ୍ଦ

Bharat Bandh: ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ। ଚାଷୀମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:06 PM IST

Bharat Bandh: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ AITUC, CITU, HMS ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା (SKM) ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦାବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଘଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ?

ଧର୍ମଘଟ କାହିଁକି ହେଉଛି?
ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଷାନ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ। ଚାଷୀମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବଜେଟ୍ କାଟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କି?
AIBEA, AIBOA, ଏବଂ BEFI ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଘଟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁଗମ ସେବା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନଗଦ ଉଠାଣ କିମ୍ବା ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରିଂରେ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ପରିବହନ: ରାସ୍ତା ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ NCR ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସମ୍ଭବ।

ବଜାର ଏବଂ ଦୋକାନ: ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଗଠନ CAIT ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଘଟକୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବଜାର ଏବଂ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା: ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଔଷଧ ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ରହିବ।

ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ଗେଜେଟେଡ୍ ଛୁଟି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କାମ ଅଛି, ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଭଲ ହେବ।

