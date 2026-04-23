Odisha News: ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ,ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପିକେଟିଂ ଆରମ୍ଭ

Odisha News: ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା , ଏସ୍ସି, ଏସ୍ଟି ଓ ଓବିସି ମୁକ୍ତିମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏନେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆନ୍ଦୋଳନକକାରୀ ମାନେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିକେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଅଟକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସକାଳ ୬ଟାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପିକେଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗାଡି଼ ଗୁଡିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଗାଡି ମୋଟରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନାରେ ପ୍ରତାରଣା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏକ ମଜବୁତ ୟୁଜିସି ବିଲ ଲାଗୁ କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି।