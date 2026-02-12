Advertisement
Bharat Bandh: ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ, ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିବ ବନ୍ଦ ଓ କ'ଣ ଖୋଲା...

Bharat Bandh: ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି  ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୧୦ଟି ଶ୍ରମିକ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ଫେଡେରେସନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:38 AM IST

Bharat Bandh: ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି  ସକାଳ ୬ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ୧୦ଟି ଶ୍ରମିକ ଓ ସ୍ବାଧୀନ ଫେଡେରେସନ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ରେଳ ରୋକ, ପିକେଟିଂ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ଯୋଜନା ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି (ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ)ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍‌ ୟୁନିୟନ୍‌ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।

ଭାରତ ବନ୍ଦ ର ପ୍ରଭାବ: 
ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି ହେବନି GNM ପରୀକ୍ଷା। GNM ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ପେପର୍ ୩ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜିର ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବ। ସେହିପରି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ 'ଆମ ବସ୍‌' ଡିପୋରେ ତାଲା ପକାଇ ପକାଇ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଯେ ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ୧୦ଟା ୧୫ରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ। ଆଜିର ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଯାଇଛି।

ଧର୍ମଘଟ କାହିଁକି ହେଉଛି?
ଏହି ଧର୍ମଘଟ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଏହି ଧର୍ମଘଟ ମାଧ୍ୟମରେ, କିଷାନ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଶ୍ରମ ସଂହିତାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ। ଚାଷୀମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବେରୋଜଗାରୀ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବଜେଟ୍ କାଟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଘରୋଇକରଣକୁ ବିରୋଧ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

