Bharat Taxi: ବୁଧବାରଠାରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବୁକ

Bharat Taxi: ବୁଧବାରଠାରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି', ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବୁକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଫେବୃଆରୀ ୫ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ-ଭିତ୍ତିକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି'କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ଘରୋଇ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:00 PM IST

Bharat Taxi: ବୁଧବାରଠାରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି', ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ବୁକ

Bharat Taxi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଫେବୃଆରୀ ୫ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମବାୟ-ଭିତ୍ତିକ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, 'ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି'କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଓଲା, ଉବର ଏବଂ ରାପିଡୋ ଭଳି ଘରୋଇ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ଡ୍ରାଇଭର-ମାଲିକାନା ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ପାଞ୍ଚଟି ସେୟାର ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି କମିଶନ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଲଞ୍ଚରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି କିମ୍ବା "ସାରଥି" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ଗାଡି ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଡ୍ରାଇଭର- ମାଲିକ ମଡେଲ
ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏକ ସମବାୟ ମଡେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ କମିଶନ-ଭିତ୍ତିକ ଅଂଶୀଦାର ନୁହେଁ ବରଂ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ସମବାୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଂଶ ଧାରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରାରୁ କୌଣସି କମିଶନ କଟାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦୈନିକ 30 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବେ।

୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଟ୍ୟାକ୍ସି
ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବିଦ୍ୟମାନ ରାଇଡ୍-ହେଲିଂ ସେବା ତୁଳନାରେ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଘରୋଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ରାଇଡ୍ ପାଇଁ ୩୦ ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା କମିଶନ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ହଟାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କମ ଭଡ଼ାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
ଏହି ଆପ୍‌ରେ ଇନ୍‌-ବିଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ସମର୍ପିତ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ୩୫ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୁଥ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। "ସାରଥିସ୍" ନାମରେ ପରିଚିତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ରହିବ।

ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥାର ଅବଦାନ
ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହକାର ଟ୍ୟାକ୍ସି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଯାହା IFFCO, Amul, NCDC, NABARD, NDDB, KRIBHCO, NAFED ଏବଂ NCEL ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ।

ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସଫଳ
ଏହି ଆପ୍ ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ସଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମୟରେ, ଏହା ଦୈନିକ ହାରାହାରି 5,500 ଯାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 4,000 ବିମାନବନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, 1.4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।

ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଗଭୀର ସମନ୍ୱୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସହଯୋଗ-ଆଧାରିତ ଗତିଶୀଳତା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

Prabhudatta Moharana

