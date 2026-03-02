Advertisement
Bhubaneswar Dubai Flight: ଦୁବାଇ ଓ ଆବୁଧାବି ବିମାନ ବନ୍ଦର ବନ୍ଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-ଦୁବାଇ ବିମାନ ବାତିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏହି ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଖପାଖର ଆକାଶପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:07 PM IST

Bhubaneswar Dubai Flight: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ଦୁବାଇ ଏବଂ ଆବୁଧାବି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଏହି ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଖପାଖର ଆକାଶପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏମିରେଟ୍ସ ସୋମବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁବାଇକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ବାଧା ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। ସେହିପରି, ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।

କତାର ଏୟାରୱେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୋହାକୁ ଏବଂ ଦୋହାରୁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ, ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହି ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ରୁଟ୍ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ।

ଭାରତରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିମାନବନ୍ଦର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବେ ନାହିଁ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପକୁ ଏବଂ ସେଠାରୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯିବ। ଏହି ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ ଏସିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଫସି ରହିଥିବା 20,000 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର, ଜାଏଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଅଲ୍ ମକତୁମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ସ୍ପାଇସଜେଟ୍, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଏମିରେଟ୍ସ, ଆଇଟିଏ ଏୟାରୱେଜ୍, ଏତିହାଦ ଏୟାରୱେଜ୍, ଓମାନ ଏୟାର, କତାର ଏୟାରୱେଜ୍, ଭର୍ଜିନ୍ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ତୁର୍କୀସ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ବ୍ରିଟିଶ୍ ଏୟାରୱେଜ୍, ରୁଷିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଲୁଫ୍ଥାନ୍ସା, କୁଏତ ଏୟାରୱେଜ୍, କେଏଲଏମ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁବାଇ ଓ ଆବୁଧାବି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଆବୁଧାବି ଓ ଦୁବାଇକୁ ଭାରତରୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇକୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବିମାନ ଆଜି ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ଉଡ଼ାଣକୁ ନେଇ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁବାଇକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସେବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ସୋମବାର ଏହି ଉଡ଼ାଣକୁ ବାତିଲ କରିଛି। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁବାଇ ବିମାନ ଚଲାଉଛି। ବିମାନବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପଡେଟ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। 

