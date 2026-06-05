Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238421
Zee OdishaOdisha National-Internationalଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ! RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ! RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା

ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କିଛି ବଛାବଛା ସହରରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ହେବ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jun 05, 2026, 03:24 PM IST

Trending Photos

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ! RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦେଶରେ ଏବେ କାଗଜ ନୋଟ୍ ବଦଳରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆସିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର । ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ RBI ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି । କାଗଜ ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରଣରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ୧୦ ଓ ୨୦ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କିଛି ବଛାବଛା ସହରରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ହେବ । ସଫଳ ହେଲେ ପୂରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ । ଏହା ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ରହିବ, ଫଳରେ କାଗଜ ନୋଟ୍ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବ ।

ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଶରେ ପଲିମର ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୨ରେ ପାଞ୍ଚଟି ସହରରେ (କୋଚି, ମୈସୁରୁ, ଜୟପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ସିମଲା) ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମେସିନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା, ଯାହା ପଦକ୍ଷେପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପଲିମର ନୋଟ୍ କପା ବଦଳରେ ପତଳା, ନମନୀୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱି-ଅକ୍ଷୀୟ ଦିଗନ୍ତ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ (BOPP) ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ। ପଲିମର ନୋଟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଡ ପରି କଠିନ ନୁହେଁ । ତେଣୁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଗଜ ନୋଟ୍ ପରି ଫୋଲ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପଲିମର ମୁଦ୍ରାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଦେଖିବାକୁ କାଗଜ ମୁଦ୍ରା ପରି, ପଲିମର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ। ପଲିମର ନୋଟ୍ ମଇଳା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ପଲିମର ମୁଦ୍ରାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତିଷ୍ଠିଥାଏ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଲିମର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କାନାଡା, ୟୁକେ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ରୋମାନିଆ ମଧ୍ୟ ପଲିମର ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 

Also Read- ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ନାମାଙ୍କନ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ

Also Read- EV ଭଡ଼ା ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୮୦ ହଜାର...

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନୋଟ୍ ! RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା
Odia News
ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ, ନାମାଙ୍କନ କଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ
Summer Vacation
Summer Vacation: ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଖରାଦିନିଆ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍
RBI Repo Rate
RBI Repo Rate: ଦେଶକୁ ଆସିବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି, RBI ଦେଲା ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ
vigilance raid
Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ...