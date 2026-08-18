Add Zee Business As A Preferred Source
App

Pakistan Terrorists: ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଭାରତର ବଡ଼ ଝଟକା: ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା

ଏହି ମାମଲାରେ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୦୮ ମସିହାର ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:34 PM IST
Pakistan Terrorists: ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଭାରତର ବଡ଼ ଝଟକା: ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ହିଂସାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ: ରାହୁଲ ବନାମ ରିଜିଜୁ
2
3
4
5