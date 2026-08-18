Pakistan Terrorists: ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଭାରତର ବଡ଼ ଝଟକା: ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା

Pakistan Terrorists: ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣ ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମାମଲା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦ ସମେତ ୬ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ୨୦୦୮ ମସିହାର ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଚିଠି:
ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିକମଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS) ଧାରା ୩୫୬ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।ପୋଲିସର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଦେଶ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିନଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିପାରିବ।
ଭାରତ ଆଣିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇପାରିଲେ, ଅଦାଲତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ। ୨୬/୧୧ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭୟାବହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାଫିଜ୍ ସୟିଦର ନାମ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତର ଏହି ନୂଆ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି।