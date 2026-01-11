US Iran Tension: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଦେଶର ଟେନସନ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ରୂପାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର

US Iran Tension: ଇରାନର ସୀମା ପାଖରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ମୁତୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଖବର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍-ଅପ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଖୋଲିବା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
US Iran Tension: ଶନିବାର ଦିନ ଇରାନରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସରକାର ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ଘଟିଥିଲା। ଇରାନ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆମେରିକାକୁ ଯେକୌଣସି ସାମରିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରବିବାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ଆମେରିକା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ସେନା କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏବଂ ସାମରିକ ବିଶ୍ଳେଷକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଗଠନର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ମିଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ସୀମା ପାଖରେ ଦ୍ରୁତ ସାମରିକ ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ତଥାପି, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଷ୍ଟକ୍ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେଣୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ସମତଳରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଖୋଲାଯିବା ଆଶା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।"
ଶୁକ୍ରବାର, ଜାନୁଆରୀ ୯ତାରିଖରେ, ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଲଗାତାର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେନସେକ୍ସ ୬୦୫ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୦.୭୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୮୩,୫୬୭.୨୪ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି ୫୦,୧୯୪ ପଏଣ୍ଟ କିମ୍ବା ୦.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୫,୬୮୩.୩୦ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବିସ୍ତୃତ ବଜାର ସୂଚକାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। BSE ମିଡକ୍ୟାପ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ୦.୯୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଏବଂ ସ୍ମଲକ୍ୟାପ୍ ସୂଚକାଙ୍କ ୧.୭୪ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ
ସେବି-ପଞ୍ଜିକୃତ କମୋଡିଟି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଜ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସୀମା ପାଖରେ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ମୁତୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଖବର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍-ଅପ୍ (ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଖୋଲିବା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରୂପା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
"ହଳଦିଆ ଧାତୁ ଅଧିକ ଖୋଲିପାରେ ଏବଂ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି ଡଲାର ୪,୫୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆମେରିକା-ଇରାନ ବିବାଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ MCX ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଡଲାର ୧,୪୨,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେହିପରି, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଖୋଲିପାରେ, ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ଡଲାର ୮୨ ଏବଂ ଡଲାର ୮୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ଯେତେବେଳେ MCX ରେ ଏହା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୫୬,୦୦୦ ଏବଂ ୨,୬୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।"
