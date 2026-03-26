Accident News: ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବସ, ୨୩ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଏକ ବସ୍ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍‌ଟି ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। 

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:32 AM IST

Accident News: ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବସ, ୨୩ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ

Accident News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଏକ ବସ୍ ଖସି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍‌ଟି ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ଦୌଲତଦିଆ ଫେରି ଟର୍ମିନାଲ ନମ୍ବର ୩ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବସ୍‌ଟି ଫେରିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାରିକ ରହମାନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରସେଲ ମୋଲ୍ଲହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବଞ୍ଚି ରହିପାରନ୍ତି। ରାତି ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୟାସ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା, ନୌସେନା, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବାହିନୀର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଥିଲା।

 

ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବସ୍‌କୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟା ପରେ ନଦୀରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା
ଢାକା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ୍‌ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଜାହାଜ "ହମଜା" ଛଅ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ନଦୀରୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବସ୍‌କୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୧୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ କ୍ରେନ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍‌କୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବଞ୍ଚିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୂଳକୁ ପହଁରି ପାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲା ପାଣିରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ରାଜବାଡ଼ିର କାଲୁଖାଲି ଉପଜିଲ୍ଲାର ବସ୍‌ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ୍ ଅଜିଜୁଲ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପହଁରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲା ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶୋକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ଫେରି ସେବାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଫେରି ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବାଂଲାଦେଶରେ ନଦୀ ପାର ଫେରି ଏବଂ ବସ୍ ସେବାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।

Prabhudatta Moharana

Accident News: ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବସ, ୨୩ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ
