LPG Pipeline Update: ଏବେ ସିଧାସଳଖ ହେବ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ, ସାରା ଦେଶରେ ବିଛାଯିବ ୨୫୦୦ କିମି ଲମ୍ବା ଏଲପିଜି ପାଇପଲାଇନ

LPG Pipeline Update: ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର LPG ପାଇପ ଲାଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ (PNGRB) ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ୨୫୦୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ LPG ପାଇପଲାଇନର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟି ନିବେଶ ହେବ।
ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର ହ୍ରାସ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା
ବର୍ତ୍ତମାନ, LPGର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସଡ଼କ ପଥରେ ବଳକା ଟ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରି ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ବନ୍ଦରରୁ ବୋଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ପରିବହନ କରାଯାଏ। PNGRB ଅନୁଯାୟୀ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିପଦ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। ପାଇପଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ ପଠାଇବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଏହି ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ପାଇପଲାଇନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି:
ଏହି ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଟର୍ମିନାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରୁଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି:
ଚେରଲାପାଲି - ନାଗପୁର ପାଇପଲାଇନ
ଶିକରାପୁର - ହୁବଲି - ଗୋଆ ପାଇପଲାଇନ
ପାରାଦୀପ - ରାୟପୁର ପାଇପଲାଇନ
ଝାନ୍ସୀ - ସୀତାରଗଞ୍ଜ ପାଇପଲାଇନ
ଯୋଗାଣ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ
ଏହି ପାଇପଲାଇନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପାଇପ ଲାଇନଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?
ଭାରତ ଏହାର ଏଲପିଜି ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଆମଦାନୀ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ନଅଟି ଏଲପିଜି ପାଇପଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଚାରୋଟି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
