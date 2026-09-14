Add Zee Business As A Preferred Source
App

TMC Rebel MPs: TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ! BJPକୁ ଯିବେ ୧୭ ବାଗୀ ସାଂସଦ, ଦାବିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

ବସୁନିଆଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ୧୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକାଠି BJPରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 14, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:59 PM IST
TMC Rebel MPs: TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ! BJPକୁ ଯିବେ ୧୭ ବାଗୀ ସାଂସଦ, ଦାବିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର! ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲା ହାତୀ ଶାବକ
2
3
4
5