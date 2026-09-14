TMC Rebel MPs: TMCରେ ବଡ଼ ଫାଟ! BJPକୁ ଯିବେ ୧୭ ବାଗୀ ସାଂସଦ, ଦାବିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

TMC Rebel MPs: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ବାଗୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ତେଜ ହୋଇଛି। କୁଚବିହାରର ସାଂସଦ ତଥା TMCର ବାଗୀ ନେତା ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ବସୁନିଆ ସୋମବାର, ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ NCPI ସହ ଜଡ଼ିତ ୨୦ ବାଗୀ ଲୋକସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ BJPରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।
ବସୁନିଆଙ୍କ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ୧୭ ଜଣ ସାଂସଦ ଏକାଠି BJPରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ସଂଖ୍ୟା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ତେବେ ବସୁନିଆଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାଥୀ ବାଗୀ ସାଂସଦ ତୁରନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସୁନିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଅବୁ ତାହିର ଖାନ ମଧ୍ୟ ବସୁନିଆଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ TMCର ପରାଜୟ ପରେ ୨୦ ଜଣ ବାଗୀ ସାଂସଦ NCPI ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ BJP ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDAକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦ TMCର ମୋଟ ୨୭ ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ।
ବାଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ବୈଧ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛି। ବସୁନିଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମେ ବାଗୀ ସାଂସଦମାନେ ସିଧାସଳଖ BJPରେ ଯୋଗ ଦେବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପସଂଖ୍ୟକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ୩ ଜଣ ସାଂସଦ BJPରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିବାରୁ NCPI ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, TMC ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି। ଏହି ୨୦ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ TMC ଦାବି କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୬ରେ ଲୋକସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବାଗୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମାଗିବା ପରେ ଜବାବ ଦାଖଲର ସମୟସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି।
ଏପଟେ BJP ମଧ୍ୟ ବସୁନିଆଙ୍କ ଦାବିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ BJP ମୁଖ୍ୟ ସାମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କେହି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି BJP ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ୨୦ ବାଗୀ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ BJPରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ତାହା ନେଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି।