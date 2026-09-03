Add Zee Business As A Preferred Source
App

AAP ନେତା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍

ଓକିଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜବତ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହେପାଜତରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 03, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:55 PM IST
AAP ନେତା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ପୂର୍ବତନ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ୨ ଅଧିକାରୀ
2
3
4
5