AAP ନେତା ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ମିଳିଲା ଜାମିନ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି (AAP) ନେତା ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜୈନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ (DJB)ର ସିୱେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ (STP) ଟେଣ୍ଡରରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁଚାଲିକାରେ ଜାମିନ୍ ମିଳିଥିବା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଏନ୍. ହରିହରନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପଚରାଉଚରା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଗିରଫ
ମାମଲାରେ FIR ରୁଜୁ ହେବା ପରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମଥର ପଚରାଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟଥର ପଚରାଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ଓକିଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜବତ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ହେପାଜତରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ACB ଆଣିଥିଲା ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ନିରୋଧୀ ଶାଖା (ACB) ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ACB ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦତଗତ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଜାମିନ୍ ଦେବାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କୋର୍ଟ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଜାମିନ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
DJB STP Tender scam case | Rouse Avenue court granted bail to Former Delhi Minister Satyender Jain. He was arrested by the Anti-Corruption Branch (ACB) in the DJB STP Tender scam Case. He has been granted bail on a bail bond of Rs. 2 lakh and 2 sureties bond in the like amount. https://t.co/oVtsJhw8Id
— ANI (@ANI) September 3, 2026
୬ ଜଣଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଗିରଫ
ଏହି ମାମଲାରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ CEO ତଥା IAS ଅଧିକାରୀ ଉଦିତ ପ୍ରକାଶ ରାୟ, ପୂର୍ବତନ କନ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍କିତ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, AN Enterprisesର ମାଲିକ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, Eurotech Environment Pvt. Ltd.ର ମାଲିକ ରାଜା କୁମାର କୁର୍ରା ଏବଂ ସୃଜନହାରର ମାଲିକ ପଙ୍କଜ ବର୍ମା।
୨୦୨୪ରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା FIR
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ସତର୍କତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୧୧ ମେ ୨୦୨୪ରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଅଧୀନରେ FIR ନମ୍ବର ୧୦/୨୦୨୪ ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ IPCର ଧାରା ୪୨୦, ୪୦୯, ୪୧୮ ଏବଂ ୧୨୦-B ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୨୭ ମାସ ଧରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିବା ପରେ ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ୬ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ୍ ମିଳିବା ପରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।