Add Zee Business As A Preferred Source
App

CNG ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ LNG ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ West Asiaରେ ଚାଲିଥିବା ତଣାତଣି ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ Strait of Hormuz ଦେଇ ଏନର୍ଜି କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶୀତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପରେ LNG ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 29, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 01:31 PM IST
CNG ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CNG ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍
2
3
4
5