CNG ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା! ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ରେଟ୍

ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ CNG ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଶନିବାର, ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (CNG) ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (IGL)। କିଲୋ ପିଛା CNG ଦରରେ ₹3.89 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ-NCRରେ CNG ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅଟୋ, ଟାକ୍ସି, କାର୍ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଚାଳକଙ୍କ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ।
IGLର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ CNG ଦର କିଲୋ ପିଛା ₹95.59 ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମେରଠରେ ₹95.47, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ₹92.01 ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ₹86.98 ପ୍ରତି କିଲୋ ହୋଇଛି।
|
ପୂର୍ବରୁ ନୋଏଡା ଓ ଗାଜିଆବାଦରେ CNG ଦର ₹91.70 ପ୍ରତି କିଲୋ ଥିଲା। ସେହିପରି ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଦର ₹88.12 ପ୍ରତି କିଲୋ ଥିଲା। ନୂଆ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ CNG ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।
କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା CNG ଦର?
କମ୍ପାନୀ କହିଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ LNG ଦର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବାରୁ ଇନପୁଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର କିଛି ଅଂଶ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଲୋ ପିଛା ₹3.89ର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ LNG ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ West Asiaରେ ଚାଲିଥିବା ତଣାତଣି ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ Strait of Hormuz ଦେଇ ଏନର୍ଜି କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶୀତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପରେ LNG ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଦରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
CNG ଦର ଲଗାତାର ବଢ଼ିଲେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଟୋ, ଟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପରିବହନ ଭଡ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ ମାସରେ IGL ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ ₹6 ପ୍ରତି କିଲୋ CNG ଦର ବଢ଼ାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ₹3.89 ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ CNG ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି।