ବଡଗାମରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ ସଫଳତା, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ

Terrorist Killed: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବଡଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ୟୁସମାର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ AK-47 ରାଇଫଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆଖପାଖରେ ଅତି କମରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମୃତାହତର ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
ସେନାର ଚିନାର କର୍ପସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ୟୁସମାର୍ଗ ଜଙ୍ଗଲର ଉପର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅସଦର ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଏବଂ CRPF ଦ୍ୱାରା ଏକ ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ସତର୍କ ସୈନିକମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିବିନିମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ରାତିସାରା ଅପରେସନ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଆଲୋକରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ୧୦ ପାରା କମାଣ୍ଡୋଙ୍କ ସତର୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବା ପରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏକ ତୀବ୍ର ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୫୩ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲ୍ସ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ (ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ) ଏବଂ CRPF ର ଅତିରିକ୍ତ ଦଳ ଘେରାବନ୍ଦୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ଧାରର ଆବରଣ ତଳେ କାହାକୁ ଖସିଯିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
Jammu and Kashmir: One terrorist was neutralised during a joint search operation launched by the Indian Army, Jammu and Kashmir Police and the CRPF in Ashdar Gali, Budgam
One AK rifle and other war-like stores were recovered. The search operation is in progress: Indian Army's… pic.twitter.com/ClAAM3v3sv
— ANI (@ANI) September 4, 2026
ଶ୍ରୀନଗରରୁ ପ୍ରାୟ ୪୭ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଡଗାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୨,୪୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ୟୁସମାର୍ଗ ଏକ ମନୋରମ ପର୍ବତ ଘେରା। ପିର ପଞ୍ଜାଲ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ପାଇନ୍ ଏବଂ ଦେଓଦାର ଜଙ୍ଗଲ, ଆଲପାଇନ୍ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଏବଂ ତୁଷାର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଶିଖର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅସଦର ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଖଡ଼ା ଢାଲ, ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତମୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସୀମିତ ପ୍ରବେଶ ପଥ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତଥାପି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ - କମ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନତା, କଷ୍ଟକର ଭୂଖଣ୍ଡ, ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରୁ ଆମ୍ବୁସ୍ ଆକ୍ରମଣର ବିପଦ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଘେରାବନ୍ଦୀ ବଜାୟ ରଖି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କଣାଚକ ସେକ୍ଟରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଧରାପଡ଼ିଲା
ପୂର୍ବରୁ, ଜମ୍ମୁର କଣାଚକ ସେକ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର କରି ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବିଏସଏଫ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ସୋହାନ ସୀମା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ (ବିଓପି) ନିକଟରେ ନିୟୋଜିତ ବିଏସଏଫର ୪୪ ତମ ବାଟାଲିୟନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନାଜିର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସିଆଲକୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୁନି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଜିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ସେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ କି ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ସେଟଅପ୍ ଉପରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ଜମ୍ମୁ ସୀମାରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ବିଏସଏଫ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସୀମା ପାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅନେକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଧରିଛି କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖରେ ରାମଗଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପଚରାଉଚରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ସେ ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ସୀମା ପାର କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ, ବିଏସଏଫ ୬୧ ବର୍ଷୀୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ମହମ୍ମଦ ଆରିଫଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା । ଚେତାବନୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ଆଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ, ବିଏସଏଫ ମଧ୍ୟ ଆର୍ନିଆ ଏବଂ ରାମଗଡ଼ ସେକ୍ଟରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।