ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 'ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ୧୦୦ ଦିନ ଅବସରରେ ପୋଲିସ ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି। NDPS ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ମୋଟ ୩.୩୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଚାରୋଟି ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍ କରିଛି। ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ।
ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା କାରବାରକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ସଫାକଦଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶା ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାର କରି ବିପୁଳ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ଟଙ୍କାରେ ବିରାଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପୋଲିସ NDPS ଆଇନ, ୧୯୮୫ର ଧାରା ୬୮F ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋଟ ୩,୩୪,୫୧,୯୫୭ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଟାଚ୍ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ତଥା ଏହାର ଆର୍ଥିକ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ୪ଟି ସମ୍ପତ୍ତି ପୃଥକ ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ଅଦନାନ ଲତିଫ୍ ଶେଖ: ନୱାକଡାଲର ବାସିନ୍ଦା ଅଦନାନଙ୍କ ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏହି ଘରଟି ନୱାକଡାଲର ସର୍ଭେ ନମ୍ବର ୧୮୧୯ ମିନିଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସଫାକଡାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଦନାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର (ନଂ. ୭୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ଦାନିଆଲ ଅହମ୍ମଦ ବିସାତି: ପୋଲିସ ନୁରବାଗର ପାଲପୋରାର ବାସିନ୍ଦା ଦାନିଆଲଙ୍କ ଏକ ଏକ ମହଲା ଘର ସିଲ୍ କରିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହି ଘରଟି ୭ ମାର୍ଲା ୫୦ ବର୍ଗଫୁଟ ପରିମିତ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ FIR (ନଂ. ୨୪/୨୦୨୫) ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଶାହିଦ ଗୁଲ୍: କମରୱାରିର ବାସିନ୍ଦା ଶାହିଦ ଗୁଲ୍ଙ୍କ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ବର୍ଥନାରେ ଥିବା ଏହି ଘରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୧.୩୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି FIR ନମ୍ବର ୪୮/୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲା।
ଆଦିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ମିର୍: ପୋଲିସ ପାଲପୋରାର ଆଦିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ମିର୍ଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଏକ ମହଲା ଘର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି । ଘରଟି ୩ ମାର୍ଲା ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ଆଦିଲ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ନମ୍ବର ୬୨/୨୦୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।
ପୋଲିସ୍ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ଆଇନଗତ ଭାବରେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରୟ, ଭଡା କିମ୍ବା ବନ୍ଧକ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେ, କୌଣସି ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ। ଏପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୃଥକ, କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ସମାଜକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଅବିରତ ଜାରି ରହିବ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିଶା କାରବାର କିମ୍ବା ଅବୈଧ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ନିକଟତମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।