Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍

ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା କାରବାରକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। 'ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ' ଅଂଶ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଚାରି ଜଣ ନିଶା କାରବାରକାରୀଙ୍କ ୩.୩୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 17, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 03:55 PM IST
ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସିଲ୍
Image Credit: ଶ୍ରୀନଗର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ' ଆନିମେସନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍‌ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଙ୍କୁଶ
Odia News1 hr ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Rath Yatra 20262 hrs ago
4
FIFA 20263 hrs ago
5
School closed5:46 AM IST