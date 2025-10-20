Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2969265
Zee OdishaOdisha National-International

ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା ଯୋଜନା, IED ନଷ୍ଟ କଲେ ଯବାନ

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଶୋପିଆନ୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (ଆଇଇଡି) ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ସତର୍କତାର ସହ IEDକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:45 PM IST

Trending Photos

ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା ଯୋଜନା, IED ନଷ୍ଟ କଲେ ଯବାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆଲର୍ଟ ଥିବା କାରଣରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫେଲ୍ ମାରିଲା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ଶୋପିଆନ୍ ଜିଲ୍ଲା ହେଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (ଆଇଇଡି) ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ୍ ସତର୍କତାର ସହ IEDକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 

ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି । କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପାବଳିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହୋଇଥିବା ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୋଇଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି।

Also Read- INS Vikrant: ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ଅବସରରେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କାର ବାଣ୍ଟିଲେ ଏହି ଶିଳ୍ପପତି

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଦୀପାବଳିରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ହେଇଥିଲା ଯୋଜନା, IED ନଷ୍ଟ କଲେ ଯବାନ
INS Vikrant
INS Vikrant: ଯବାନଙ୍କ ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ଅବସରରେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ
diwali 2025
ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କାର ବାଣ୍ଟିଲେ ଏହି ଶିଳ୍ପପତି
Odia News
୩୬ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, କାହିଁକି ତେଜସ୍ୱୀ ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
delhi AQI
Delhi AQI: ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀର AQI 334 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆନନ୍ଦ ବିହାରରେ ଅଧିକ