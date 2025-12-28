Unnao Case: ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା: ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟେ ଶୁଣାଣୀ

Advertisement
Dec 28, 2025

Unnao Case: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶନିବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୭, ୨୦୨୫) ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ)ର ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସମାଜସେବୀ ଯୋଗିତା ଭୟନା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମୁମତାଜ ପଟେଲ ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଯୋଗିତା-ମୁମତାଜଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି।

ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ଏହି ସମୟରେ, ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୪, ୨୦୨୫) ରେ ବଳାତ୍କାର ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ପୀଡିତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତିନୋଟି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ।

କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସଜ୍ଜାକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର (ଡିସେମ୍ବର ୨୩, ୨୦୨୫) ଉନ୍ନାଓ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ବହିଷ୍କୃତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁଲଦୀପ ସିଂହ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସାତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଜେଲରେ ବିତାଇ ସାରିଛନ୍ତି।

ସେଙ୍ଗାର ୨୦୧୯ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ
କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗାର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୧୯ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ରାୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ, ସେଙ୍ଗାର ଜେଲରେ ରହିବେ କାରଣ ସେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ହେପାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ୧୦ ବର୍ଷର ଜେଲଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ସେହି ମାମଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମିନ ମିଳିନାହିଁ।

