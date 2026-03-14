Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3140838
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର) ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ, ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 14, 2026, 07:04 PM IST

Trending Photos

LPG Cylinder Crisis: ପୁଣି ଜଳିବ ହୋଟେଲ୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚୁଲା, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା...

LPG Cylinder Crisis: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର) ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ, ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଲପିଜି ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଶେଷକରି ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଚଳିତ ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଭୋପାଳରେ ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ (CAIT) ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।

CAITର ସଭାପତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭୋପାଳର ସମଗ୍ର ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡିପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ବୁକିଂରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ବୁକିଂ ପ୍ରାୟ ୭.୫ରୁ ୭.୬ ନିୟୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୮.୮ ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

ଯଦିଓ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗାଣ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି - ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସାର ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୟୁରିଆ ଏବଂ ଆମୋନିଆ ଭଳି ଫସଲ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସରକାର ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଆମଦାନୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଘରୋଇ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତର ସାର ଭଣ୍ଡାର ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ସ୍ଥିତି ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ଚାଷୀମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସୁରକ୍ଷା କୁଶନ ଅଛି।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

