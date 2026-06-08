BJP MLA: ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୋଷୀ !

BJP MLA: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ସାହେବଗଞ୍ଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁ କୁମାର ସିଂହ "ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା" ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଫତେପୁର ବେରୀରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ୨୦୧୮ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ "ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା" ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡାକ୍ତର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗୁପ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେଣୁ ସିଂହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ, ରାଣା ରାଜେଶ ସିଂହ ଏବଂ ରମେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏବେ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଇବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୁଏ ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେହି ଅପରାଧରେ ସର୍ବାଧିକ ସାତ ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ପରେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବେ!
କୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା 304 (ଭାଗ II) (ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା) ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଧାରା 30 (ଲାଇସେନ୍ସ କିମ୍ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ) ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଯଦି ବିଧାୟକ ରାଜୁ ସିଂହଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୁଏ, ତେବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନ, ୧୯୫୧ ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖେ ତେବେ ରାଜୁ ସିଂହଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ।
ଧାରା ୩୦୪ (ଭାଗ ୨) ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ?
ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା ୩୦୪ (ଭାଗ ୨) (ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଏ, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ।
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଧାରା ୩୦ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ।
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଧାରା ୩୦ (ଲାଇସେନ୍ସର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ) ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ₹2,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ।