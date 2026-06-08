Add Zee Business As A Preferred Source
App

BJP MLA: ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୋଷୀ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ସାହେବଗଞ୍ଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୁ କୁମାର ସିଂହ "ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା" ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟତା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଶନିବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀର ରାଉଜ୍ ଆଭେନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଫତେପୁର ବେରୀରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସରେ ୨

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 08, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:25 PM IST
BJP MLA: ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୋଷୀ !

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
BJP MLA: ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦୋଷୀ !
BJP MLA2 min ago
2
Odisha news37 min ago
3
bhubaneswar news50 min ago
4
OCS Exam1 hr ago
5
plane crash2 hrs ago